Coronavirus | quali dati guardare per tenere la situazione attuale sott’occhio

(foto: Bst Agency/Getty Images)Sono passati mesi rispetto al primo picco dell'epidemia di Covid-19 in Italia, eppure sembra ancora resistere una certa confusione nell'interpretazione dei dati che quotidianamente le istituzioni (a cominciare dalla Protezione civile) comunicano attraverso i bollettini. Prendiamo il caso di lunedì 12 ottobre: +3.689 attualmente positivi, 39 decessi, 891 guariti o dimessi, e soprattutto 4.619 nuovi casi positivi individuati. Cosa ci dicono davvero questi numeri? Il primo punto, che sembra ancora non essere stato del tutto metabolizzato – nemmeno da molti media, a giudicare dalle titolazioni quotidiane – è che non può essere il singolo bollettino a fornire un'indicazione di come il contagio stia evolvendo nel nostro Paese. Come abbiamo raccontato più volte qui su Wired, i ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quali Covid-19, in Italia 4.619 nuovi casi: ecco quali sono i focolai attivi regione per regione Sky Tg24 Cesvi. 51 Paesi in emergenza: ecco l'Indice Globale della fame nel mondo

Il coronavirus ha ampliato gli effetti di una crisi economica prolungata alla quale si aggiungono le devastanti inondazioni fluviali che stanno colpendo il paese e una grave invasione di locuste ...

Le probabilità di contagiarsi col coronavirus non dipendono dall’età

Analizzando i dati della pandemia di coronavirus SARS-CoV-2 in Spagna, Italia e Giappone, attraverso un sofisticato modello matematico un team di ...

