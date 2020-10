Coronavirus, oggi nel Lazio impennata di casi: 579 nelle ultime 24 ore. Ecco la situazione nelle Asl (Di martedì 13 ottobre 2020) Su oltre 15.000 tamponi sono 579 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 201 sono a Roma, 5 i decessi e 59 i guariti. “Si tratta di casi diffusi soprattutto con link familiari e alcuni cluster. Aumenti importanti nelle Asl a Latina e Viterbo. Come diciamo da tempo i prossimi giorni saranno fortemente impegnativi ed è necessario il massimo rigore nel rispetto delle misure di prevenzione. Il rigore nei comportamenti è l’unica strada” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 75 i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) Su oltre 15.000 tamponi sono 579 i nuovidiche si sono registrati24 ore nel. Di questi, 201 sono a Roma, 5 i decessi e 59 i guariti. “Si tratta didiffusi soprattutto con link familiari e alcuni cluster. Aumenti importantiAsl a Latina e Viterbo. Come diciamo da tempo i prossimi giorni saranno fortemente impegnativi ed è necessario il massimo rigore nel rispetto delle misure di prevenzione. Il rigore nei comportamenti è l’unica strada” – commenta l’assessore D’Amato.nel: laAsl Nella Asl Roma 1 sono 75 i ...

