Coronavirus, nuovo Dpcm: non si potrà più ballare, nemmeno a casa propria (Di martedì 13 ottobre 2020) Firmato nella notte il nuovo Dpcm voluto dal governo per contrastare l’avanzata del Coronavirus in Italia. Tutte le novità. il premier conteIl governo dichiara lotta agli assembramenti per evitare un ulteriore aumento di contagi da Coronavirus in Italia. Una lotta talmente dura che non andrà solo a colpire il tessuto economico, ma anche il privato dei cittadini. Nella notte è stato firmato il nuovo Dpcm che avrà valore per i prossimi 30 giorni. Il Dpcm va a sostitutire quello che sarebbe scaduto giovedì 15 ottobre. Le novità. Conte chiede una “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui ... Leggi su chenews (Di martedì 13 ottobre 2020) Firmato nella notte ilvoluto dal governo per contrastare l’avanzata delin Italia. Tutte le novità. il premier conteIl governo dichiara lotta agli assembramenti per evitare un ulteriore aumento di contagi dain Italia. Una lotta talmente dura che non andrà solo a colpire il tessuto economico, ma anche il privato dei cittadini. Nella notte è stato firmato ilche avrà valore per i prossimi 30 giorni. Ilva a sostitutire quello che sarebbe scaduto giovedì 15 ottobre. Le novità. Conte chiede una “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui ...

