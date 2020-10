Coronavirus: “Milano a rischio, i giovani rinuncino all’happy hour” (Di martedì 13 ottobre 2020) Arriva da Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi della Regione Lombardia per le terapie intensive, l’invito ai giovani a rinunciare per almeno due o tre settimane all’happy hour per contenere la ripresa dei contagi a Milano. “Milano, fra le città lombarde, oggi ha i guai maggiori. Sei mesi fa la metropoli è stata risparmiata da quello che è accaduto a Bergamo. Ma quello scenario riportato qui sarebbe un gravissimo problema sanitario perché allora per curare i malati gravi Covid (a Bergamo, Brescia e Lodi) abbiamo usato tutte le terapie intensive regionali,” ha spiegato l’esperto al Corriere della Sera. “Al momento non conosciamo il reale numero degli infetti, e questi dati non ce li può dare nessuno, nonostante tracciamenti e tamponi. Si tratta di stime; le uniche armi ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Arriva da Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi della Regione Lombardia per le terapie intensive, l’invito aia rinunciare per almeno due o tre settimane all’happy hour per contenere la ripresa dei contagi a Milano. “Milano, fra le città lombarde, oggi ha i guai maggiori. Sei mesi fa la metropoli è stata risparmiata da quello che è accaduto a Bergamo. Ma quello scenario riportato qui sarebbe un gravissimo problema sanitario perché allora per curare i malati gravi Covid (a Bergamo, Brescia e Lodi) abbiamo usato tutte le terapie intensive regionali,” ha spiegato l’esperto al Corriere della Sera. “Al momento non conosciamo il reale numero degli infetti, e questi dati non ce li può dare nessuno, nonostante tracciamenti e tamponi. Si tratta di stime; le uniche armi ...

fanpage : Sono positivi al Coronavirus ma vanno a lavorare al ristorante: ora rischiano il carcere - SkyTG24 : Coronavirus #Milano, Broccolo: “110.000 tamponi al giorno non bastano” - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, Gallera: “In regione 1.100 nuovi positivi” - Grand_Battery : RT @surianof: Milano, sono positivi al Coronavirus ma vanno a lavorare al ristorante: ora rischiano il carcere via @fanpage - GiancarloGarci6 : RT @Antiogu60: Ecco come si affronta l'emergenza Covid in Lombardia e precisamente a Milano.. si balla in discoteca senza mascherina.. Font… -