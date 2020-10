Coronavirus, Milan: positivo Daniele Bonera (Di martedì 13 ottobre 2020) MilanO - Nuovo caso di positività al Coronavirus nel Milan : si tratta di Daniele Bonera . Il club rossonero, tramite una nota, ha infatti annunciato che il collaboratore di Pioli " è stato sottoposto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020)O - Nuovo caso di positività alnel: si tratta di. Il club rossonero, tramite una nota, ha infatti annunciato che il collaboratore di Pioli " è stato sottoposto ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Inter, #Skriniar positivo ???? Dopo la positività di #Bastoni, anche Milan #Skriniar è risultato… - SkySport : ULTIM'ORA MILAN Ibrahimovic è guarito dal Covid-19 Doppio tampone negativo per lo svedese #SkySport #SerieA #Milan… - DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic guarito dal #coronavirus C'è l'annuncio di #Zlatan - sportli26181512 : Sabatini: 'Inter-Milan per me alla fine si giocherà': Il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, ha parlato della… - sportli26181512 : Milan, Bonera positivo al coronavirus: negativi gli altri tamponi: Il club rossonero ha comunicato, attraverso il p… -