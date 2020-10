Coronavirus, Massimo Galli: “Dobbiamo invertire la tendenza o ci saranno un bel po’ di morti” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Parliamoci chiaro: la faccenda non butta al bello ma al brutto, se non abbiamo interventi serie e ponderati per invertire la tendenza ci ritroveremo ad affrontare anche noi quello che sta succedendo in Francia, in Gran Bretagna, in Spagna e in Belgio perfino la Svizzera non è messa bene. Dobbiamo invertire questa tendenza altrimenti rischiamo di chiudere pezzi di Paesee di vedere purtroppo un bel po’ di morti”. Così il Prof. Massimo Galli direttore reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto al programma “Gli Inascoltabili” in onda su NslRadio e Tv. “Con l’Estate – ha ricordato il professore – abbiamo rimescolato tutte le carte, da una situazione sensibilmente migliore rispetto a ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) “Parliamoci chiaro: la faccenda non butta al bello ma al brutto, se non abbiamo interventi serie e ponderati perlaci ritroveremo ad affrontare anche noi quello che sta succedendo in Francia, in Gran Bretagna, in Spagna e in Belgio perfino la Svizzera non è messa bene. Dobbiamoquestaaltrimenti rischiamo di chiudere pezzi di Paesee di vedere purtroppo un bel po’ di morti”. Così il Prof.direttore reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto al programma “Gli Inascoltabili” in onda su NslRadio e Tv. “Con l’Estate – ha ricordato il professore – abbiamo rimescolato tutte le carte, da una situazione sensibilmente migliore rispetto a ...

