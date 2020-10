Coronavirus, martedì 13 ottobre: sono 579 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Oggi deciso balzo in avanti dei casi nel Lazio, che sono 579 – a Roma 201 – e forte incremento dei tamponi, che sono oltre 15mila. Cinque i decessi e 59 i guariti. Si tratta di casi diffusi soprattutto con link familiari e alcuni cluster. Aumenti importanti nelle Asl a Latina e Viterbo”. “Come diciamo da tempo i prossimi giorni saranno fortemente impegnativi ed e’ necessario il massimo rigore nel rispetto delle misure di prevenzione- continua D’Amato- Il rigore nei comportamenti e’ l’unica strada”. Per quanto riguarda i dati, nella Asl Roma 1 sono 75 i casi e si tratta di trentanove casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Oggi deciso balzo in avanti deinel, che579 – a Roma 201 – e forte incremento dei tamponi, cheoltre 15mila. Cinque i decessi e 59 i guariti. Si tratta didiffusi soprattutto con link familiari e alcuni cluster. Aumenti importanti nelle Asl a Latina e Viterbo”. “Come diciamo da tempo i prossimi giorni saranno fortemente impegnativi ed e’ necessario il massimo rigore nel rispettomisure di prevenzione- continua D’Amato- Il rigore nei comportamenti e’ l’unica strada”. Per quanto riguarda i dati, nella Asl Roma 175 ie si tratta di trentanovecon link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due ...

