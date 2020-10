Coronavirus: l’immunologa spiega come possiamo proteggerci, dagli ospiti a casa a quale mascherina indossare sui mezzi di trasporto (Di martedì 13 ottobre 2020) “Ai miei figli non posso imporre nulla. Mi affido al loro senso di responsabilita’, molto sviluppato. Pero’ il rischio zero non esiste per nessuno“: lo ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, Antonella Viola, uno dei principali immunologi italiani, unica donna del Nordest con un ruolo nell’organizzazione dei biologi molecolari europei, docente di Patologia all’Universita’ di Padova. “La nostra vita non si e’ bloccata, cerchiamo di proteggerla dandoci dei limiti. A casa non invitiamo piu’ di 2-3 ospiti per volta, ben distanziati a tavola, le chiacchiere di fine cena a mascherina indossata. Ce la togliamo soltanto tra noi 4, io, figli e marito. I ragazzi hanno partecipato a feste tra amici sottoposti a tampone. Evitiamo assembramenti e voli aerei. ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) “Ai miei figli non posso imporre nulla. Mi affido al loro senso di responsabilita’, molto sviluppato. Pero’ il rischio zero non esiste per nessuno“: lo ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, Antonella Viola, uno dei principali immunologi italiani, unica donna del Nordest con un ruolo nell’organizzazione dei biologi molecolari europei, docente di Patologia all’Universita’ di Padova. “La nostra vita non si e’ bloccata, cerchiamo di proteggerla dandoci dei limiti. Anon invitiamo piu’ di 2-3per volta, ben distanziati a tavola, le chiacchiere di fine cena aindossata. Ce la togliamo soltanto tra noi 4, io, figli e marito. I ragazzi hanno partecipato a feste tra amici sottoposti a tampone. Evitiamo assembramenti e voli aerei. ...

