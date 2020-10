Coronavirus, le società del trasporto pubblico: “Se si riduce di nuovo la capienza, restano a piedi in 275mila. E c’è rischio assembramenti” (Di martedì 13 ottobre 2020) Da un lato il rischio di lasciare a piedi 275mila persone ogni giorno, dall’altro la possibilità che si generino assembramenti alle fermate e nelle stazioni. È lo scenario ipotizzato in uno studio da Asstra, l’associazione che riunisce le società di trasporto pubblico locale, di fronte all’ipotesi che a causa della risalita della curva epidemica, nelle prossime settimane venga decisa una stretta alla capienza consentita su bus, tram e metropolitane. Simulando una capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale al 50%, ogni giorno, si legge nello studio, “si impedirebbe a circa 275mila persone al giorno di beneficiare del servizio di trasporto sia per motivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Da un lato ildi lasciare apersone ogni giorno, dall’altro la possibilità che si generino assembramenti alle fermate e nelle stazioni. È lo scenario ipotizzato in uno studio da Asstra, l’associazione che riunisce le società dilocale, di fronte all’ipotesi che a causa della risalita della curva epidemica, nelle prossime settimane venga decisa una stretta allaconsentita su bus, tram e metropolitane. Simulando unadei mezzi dilocale al 50%, ogni giorno, si legge nello studio, “si impedirebbe a circapersone al giorno di beneficiare del servizio disia per motivi ...

Franciscktrue : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, le società del trasporto pubblico: “Se si riduce di nuovo la capienza, restano a piedi in 275mila. E c’è… - fattoquotidiano : Coronavirus, le società del trasporto pubblico: “Se si riduce di nuovo la capienza, restano a piedi in 275mila. E c… - marfeluca : Lo #smartworking è lo stipendio fisso in pigiama. I tifosi del #lockdown. ?? #Coronavirus #Covid19 #Covid19Italia… - DelleFiabe : RT @antondepierro: Un grande abbraccio all'amico #FrancescoTotti per la perdita del suo amato papà #Enzo,'lo sceriffo',morto di #COVID19.Mi… - Minutza2 : RT @antondepierro: Un grande abbraccio all'amico #FrancescoTotti per la perdita del suo amato papà #Enzo,'lo sceriffo',morto di #COVID19.Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus società Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera