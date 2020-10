Coronavirus Italia, impennata di ricoveri: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 13 ottobre 2020) Secondo quanto riportato dal bollettino di Regione Lombardia di oggi, martedì 13 ottobre, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.080 nuovi contagi da Covid-19 su 17.186 tamponi effettuati. Per quanto riguarda i decessi, da ieri sono stati registrati 6 morti. Da febbraio, stando ai dati ufficiali, sono deceduti 16.994 cittadini. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 2.350.108 tamponi da inizio pandemia. I dati del bollettino della Lombardia Con l'aumentare dei contagi (1.080) aumentano anche i ricoveri in ospedale di pazienti che necessitano cure più approfondite. In un giorno il numero dei degenti è salito di 83 unità, portando il totale a 546. Cresce anche, seppure in misura minore, il numero dei ricoverati in terapia intensiva: da ieri sono aumentati di 12 i nuovi pazienti che hanno bisogno della ventilazione ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 ottobre 2020) Secondo quanto riportato dal bollettino di Regione Lombardia di oggi, martedì 13 ottobre, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.080 nuovi contagi da Covid-19 su 17.186 tamponi effettuati. Per quanto riguarda i decessi, da ieri sono stati registrati 6 morti. Da febbraio, stando ai dati ufficiali, sono deceduti 16.994 cittadini. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 2.350.108 tamponi da inizio pandemia. I dati del bollettino della Lombardia Con l'aumentare dei contagi (1.080) aumentano anche iin ospedale di pazienti che necessitano cure più approfondite. In un giorno il numero dei degenti è salito di 83 unità, portando il totale a 546. Cresce anche, seppure in misura minore, il numero dei ricoverati in terapia intensiva: da ieri sono aumentati di 12 i nuovi pazienti che hanno bisogno della ventilazione ...

LegaSalvini : CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI IN PIAZZA VIOLANO LA LEGGE SU MASCHERINE E DISTANZIAMENTO: 'DOV'È IL LANCIAFIAM… - AMorelliMilano : In seguito all'abolizione dei #DecretiSalvini basterà dichiarare di provenire da un paese con un sistema sanitario… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Speranza: 'Feste private vietate e piu' controlli' Il Video #ANSA - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 ottobre: 5.901 nuovi casi e 41 morti - vincenz94704898 : RT @Letargo6: -