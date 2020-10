Coronavirus Italia, Fondazione Gimbe: tamponi insufficienti. "Ricoveri, male in 7 regioni" (Di martedì 13 ottobre 2020) Un tracciamento "ampiamente" insufficiente del Coronavirus in Italia . Il monito arriva dalla Fondazione Gimbe al termine di un'analisi sulla situazione dei tamponi e dell'attività di testing. Gli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Un tracciamento "ampiamente" insufficiente delin. Il monito arriva dallaal termine di un'analisi sulla situazione deie dell'attività di testing. Gli ...

AMorelliMilano : In seguito all'abolizione dei #DecretiSalvini basterà dichiarare di provenire da un paese con un sistema sanitario… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI IN PIAZZA VIOLANO LA LEGGE SU MASCHERINE E DISTANZIAMENTO: 'DOV'È IL LANCIAFIAM… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Speranza: 'Feste private vietate e piu' controlli' Il Video #ANSA - Gandalf1948 : 'Nodi cruciali irrisolti'. Conte, è un coro di no al Dpcm. L'immunologa Viola: perché andremo a sbattere - Gandalf1948 : Coronavirus, Pregliasco anticipa il lockdown: 'Tra tre settimane chiudono i confini regionali' -