Coronavirus Italia, dispota nuova zona Rossa: firmata l’ordinanza poco fa (Di martedì 13 ottobre 2020) Per contrastare la diffusione del Coronavirus, il Comune di Galati Mamertino, in provincia di Messina, diventa "zona Rossa". Lo ha stabilito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, con una propria ordinanza che entrerà in vigore dalle 14 di martedì 13 ottobre. Il provvedimento si è reso necessario dopo il rapporto degli uffici dell'Asp di Messina che hanno confermato la presenza di un cluster con 88 soggetti positivi (su 1800 residenti). Fino alla mezzanotte del 24 ottobre - salvo eventuali proroghe che verranno valutate in base all'andamento epidemiologico del virus - a Galati Mamertino sarà vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato. Gli spostamenti saranno permessi per recarsi al lavoro, solo se non è ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 ottobre 2020) Per contrastare la diffusione del, il Comune di Galati Mamertino, in provincia di Messina, diventa "". Lo ha stabilito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, con una propria ordinanza che entrerà in vigore dalle 14 di martedì 13 ottobre. Il provvedimento si è reso necessario dopo il rapporto degli uffici dell'Asp di Messina che hanno confermato la presenza di un cluster con 88 soggetti positivi (su 1800 residenti). Fino alla mezzanotte del 24 ottobre - salvo eventuali proroghe che verranno valutate in base all'andamento epidemiologico del virus - a Galati Mamertino sarà vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato. Gli spostamenti saranno permessi per recarsi al lavoro, solo se non è ...

AMorelliMilano : In seguito all'abolizione dei #DecretiSalvini basterà dichiarare di provenire da un paese con un sistema sanitario… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI IN PIAZZA VIOLANO LA LEGGE SU MASCHERINE E DISTANZIAMENTO: 'DOV'È IL LANCIAFIAM… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - alebarbiero : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. Johnson&Johnson sospende sperimentazione vaccino - serpicofra : ?? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO L’Europa richiude e l’Italia socchiude [LEGGI: -