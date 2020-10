Coronavirus | individuati degli anticorpi anti-Covid in grado di bloccare la replicazione del virus | il promettente studio dell’Università della Calabria

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 13 ottobre 2020) Gli’ progettati e sintetizzati dai ricercatori dell’Unical e dello spin-off Macrofarm sono capaci di inibire significativamente ladi SARS-CoV-2. Sono i risultati, molto promettenti, dei primi test condotti sulisolato da pazienti, dal gruppo dei professori Serena Delbue e Pasquale Ferrante, presso il laboratorio di Virologia Molecolare del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche dell’UniversitàStudi di Milano Statale. I ricercatori calabresi – si legge in una nota dell’Ateneo – hanno svolto anche test in silico – simulazioni al computer – in collaborazione con la dottoressa Roberta Galeazzi, presso il Laboratorio di Modellistica ...