Coronavirus in Toscana: un morto ad Arezzo, oggi 13 ottobre. E 480 nuovi contagi. Sfondata quota 19mila (Di martedì 13 ottobre 2020) oggi, 13 ottobre, si registra un mortoda Coronavirus in Toscana, un uomo di 97 anni, ad Arezzo. E 480 sono i nuovi contagi (357 identificati in corso di tracciamento e 123 da attività di screening). L'età media dei 480 casi odierni è di 45 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 11% ha 80 anni o più). In totali, i contagiati da inizio pandemia sfondano quota 19mila. Esattamente 19.106

