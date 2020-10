Coronavirus in Toscana: 480 nuovi casi (età media 45 anni) e 1 decesso (Di martedì 13 ottobre 2020) Il bollettino regionale di martedì 13 ottobre: i tamponi eseguiti sono 8.172 in più rispetto a ieri. Le guarigioni crescono di 66 unità. Gli attualmente positivi sono 6.917. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 262, di cui 44 in terapia intensiva Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 13 ottobre 2020) Il bollettino regionale di martedì 13 ottobre: i tamponi eseguiti sono 8.172 in più rispetto a ieri. Le guarigioni crescono di 66 unità. Gli attualmente positivi sono 6.917. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 262, di cui 44 in terapia intensiva

