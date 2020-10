Coronavirus, in Russia approvata la sperimentazione del vaccino sugli over 60 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il ministero della Salute della Federazione Russa ha acconsentito alla sperimentazione clinica del vaccino russo contro il Coronavirus, chiamato Sputnik V, su persone di eta’ superiore ai 60 anni. Lo ha reso noto il servizio stampa del dipartimento. “Lo scopo dello studio e’ quello di espandere le possibilita’ di utilizzare il vaccino per i gruppi di eta’ piu’ avanzata che hanno un accresciuto rischio di decorso grave del Covid-19“, ha chiarito il ministero. Allo studio parteciperanno 110 volontari. Il farmaco viene somministrato in due fasi a distanza di 21 giorni. Nel complesso, circa 40 mila persone prenderanno parte ai test post-registrazione del vaccino Sputnik V. Secondo Kirill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Il ministero della Salute della Federazione Russa ha acconsentito allaclinica delrusso contro il, chiamato Sputnik V, su persone di eta’ superiore ai 60 anni. Lo ha reso noto il servizio stampa del dipartimento. “Lo scopo dello studio e’ quello di espandere le possibilita’ di utilizzare ilper i gruppi di eta’ piu’ avanzata che hanno un accresciuto rischio di decorso grave del Covid-19“, ha chiarito il ministero. Allo studio parteciperanno 110 volontari. Il farmaco viene somministrato in due fasi a distanza di 21 giorni. Nel complesso, circa 40 mila persone prenderanno parte ai test post-registrazione delSputnik V. Secondo Kirill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ...

Russia: ministero Salute approva sperimentazione vaccino su over 60

Mosca , 13 ott 18:10 - (Agenzia Nova) - Il ministero della Salute della Federazione Russa ha acconsentito alla sperimentazione clinica del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V su persone di ...

