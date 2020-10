Coronavirus | in Olanda si va verso la chiusura di tutti i ristoranti

(Di martedì 13 ottobre 2020) . In più il Governo dovrebbe bloccare la vendita di alcolici dopo le ore 20.00 I Paesi Bassi si stanno preparando a chiudere bar, caffetterie eper due settimane e vietare la vendita di alcolici dopo le ore 20:00. Il tutto per far … L'articolo proviene da .

MediasetTgcom24 : Covid, Olanda verso chiusura ristoranti e limitazioni su alcol #coronavirus - fanpage : L'Olanda va verso la chiusura totale - SkyTG24 : Coronavirus mondo, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: ci sono anche Francia, Uk e Olanda

LEGGI ANCHE: Coronavirus, a Parigi positivo il 17% dei test La Polinesia ... teatro tra il 1995 ed il 1996 degli ultimi test nucleari del Governo francese. - LEGGI ANCHE: Olanda verso la chiusura dei ..."Qui in Olanda se ti metti la mascherina al supermercato ... qui - dice - Ho pensato di tornare in Italia ma non lo farò". Coronavirus Lombardia, in aumento contagi tra 25 e 49 anni.