Coronavirus, in Lombardia i nuovi contagi tornano sopra quota mille. Aumentano le terapie intensive: sono 12. Allerta per Milano

Ritornano sopra quota mille i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. Secondo i dati della regione giornata di ieri i nuovi contagi si erano fermati a 696 mentre nelle ultime 24 ore hanno toccato la soglia di 1.080. Significativa però la differenza tra il numero dei tamponi, mentre ieri erano a circa 14mila oggi hanno superato i 17mila. Oltre al numero dei contagi c'è un balzo anche nelle terapie intensive: sono 12 in più rispetto a ieri: da 50 a 62. I decessi invece sono aumentati di 6 unità.

