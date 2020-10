Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 13 ottobre (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ottobre 2020 - Dopo il boom della scorsa settimana , ieri c'è stato un netto calo dei nuovi casi: 696 , di cui 74 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico. Però, sono calati ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 132020 - Dopo il boom della scorsa settimana , ieri c'è stato un netto calo dei nuovi casi: 696 , di cui 74 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico. Però, sono calati ...

RegLombardia : #LNews Sono 83.353 i guariti/dimessi (+163), 696 i nuovi positivi con 13.934 tamponi effettuati, per una percentua… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio nel Pavese: contagiati 56 suore e 12 operatori #coronavirusitalia - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, positivo un consigliere regionale della Lega - DaCaiomauro : RT @Antiogu60: Ecco come si affronta l'emergenza Covid in Lombardia e precisamente a Milano.. si balla in discoteca senza mascherina.. Font… - cinziaspoletini : RT @Signorasinasce: #De Luca, costi record in #Campania per i ricoveri da coronavirus: il confronto con la #Lombardia di #Fontana. I dati s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Covid-19 in Lombardia e in Italia Regione Lombardia Coronavirus, Fontana "Dpcm mi sembra conservativo"

"Noi come Regioni non abbiamo avuto nulla da obiettare al Dpcm, abbiamo solo chiesto di compensare con risorse economiche le riduzioni che verranno poste a carico di qualche attività che rischia di ch ...

Covid, arriva l’infermiere di famiglia Dopo il corso pronti 39 operatori

Questa nuova figura si occuperà innanzitutto di potenziare le azioni preventive al diffondersi del contagio da coronavirus. L’infermiere collaborerà ... territoriali è stata introdotta da Regione ...

