Coronavirus: in Lombardia 1.080 nuovi casi, il 6,2% dei tamponi (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Boom di nuovi casi di Covid19 in Lombardia. Sono 1.080 i positivi delle ultime 24 ore, con 17.186 tamponi analizzati, per una percentuale pari al 6,2% dei test. Dei nuovi casi sono 104 i debolmente positivi e 11 a seguito di test sierologico. I guariti sono 197 rispetto a ieri, i morti sono sei. Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Boom didi Covid19 in. Sono 1.080 i positivi delle ultime 24 ore, con 17.186analizzati, per una percentuale pari al 6,2% dei test. Deisono 104 i debolmente positivi e 11 a seguito di test sierologico. I guariti sono 197 rispetto a ieri, i morti sono sei.

Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Boom di nuovi casi di Covid19 in Lombardia. Sono 1.080 i positivi delle ultime 24 ore, con 17.186 tamponi analizzati, per una percentuale pari al 6,2% dei test. Dei nuovi ...