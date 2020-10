Coronavirus in Italia, ultime notizie. Quarantena ridotta e un solo test: la circolare del ministero (Di martedì 13 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono salite a 82.764 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 359.569 cittadini Italiani provocando 36.205 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 13 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. ore 07.00 – Quarantena ridotta e un solo test: la circolare del ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020)in, ledi oggi– Sono salite a 82.764 le persone attualmente positive alin, che finora ha contagiato 359.569 cittadinini provocando 36.205 morti. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte ledi oggi, martedì 13 ottobre 2020, legate alin, aggiornate in tempo reale. ore 07.00 –e un: ladel ...

