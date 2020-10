Coronavirus in Francia: 12.993 nuovi contagiati e 117 decessi (Di martedì 13 ottobre 2020) In Francia si sono registrati 12.993 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore . Lo rende noto il ministero della Sanità, comunicando che nello stesso periodo si sono avuti 117 decessi provocati dal ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) Insi sono registrati 12.993casi di Covid nelle ultime 24 ore . Lo rende noto il ministero della Sanità, comunicando che nello stesso periodo si sono avuti 117provocati dal ...

SkyTG24 : Coronavirus mondo, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: ci sono anche Francia, Uk e Olanda - SkyTG24 : Coronavirus Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore: è record in un solo giorno - RaiNews : Non siamo ancora ai lockdown di marzo e aprile - e tutti assicurano di volerli evitare - ma passo dopo passo divers… - marco_cesario : #Francia, secondo fonti di @RMCinfo e @BFMTV l’Eliseo starebbe studiando l’attuazione di un coprifuoco a #Parigi e… - leggoit : Coronavirus in Francia: 12.993 nuovi contagiati e 117 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Dpcm, viaggi all’estero: tamponi per chi arriva da 18 Paesi

Nel nuovo Dpcm firmato da Conte ci sono anche le indicazioni utili per i viaggi e gli spostamenti all'estero e quando effettuare il tampone.

Europa nella morsa del virus

(Teleborsa) - Non si ferma la marcia a passo sostenuto del coronavirus in Europa dove continuano a registrarsi numeri boom. Studia la stretta il governo francese per Parigi e la Regione dell'Ile-de-Fr ...

Nel nuovo Dpcm firmato da Conte ci sono anche le indicazioni utili per i viaggi e gli spostamenti all'estero e quando effettuare il tampone.(Teleborsa) - Non si ferma la marcia a passo sostenuto del coronavirus in Europa dove continuano a registrarsi numeri boom. Studia la stretta il governo francese per Parigi e la Regione dell'Ile-de-Fr ...