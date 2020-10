Coronavirus, impennata di casi nel comune. Scatta mini lockdown: chiusi negozi, scuole, parrucchieri e palestre (Di martedì 13 ottobre 2020) Un matrimonio a Monte di Procida, in provincia di Napoli, si è trasformato in un focolaio di Coronavirus. Degli 80 invitati, ben 65 sono risultati positivi al covid-19. Ecco perché il sindaco, Giuseppe Pugliese, si è visto costretto a imporre un mini lockdown. L’ordinanza prevede la chiusura di scuole, palestre, centri ricreativi, nonché la sospensione delle manifestazioni pubbliche e la forte limitazione di quelle private. “Pensavamo di essere riusciti a circoscrivere questo contagio, di fatto ci stiamo riuscendo ma i numeri sono diversi da quelli che ci aspettavamo”, ha spiegato il sindaco che ha firmato una nuova ordinanza maggiormente restrittiva rispetto a quella firmata sabato scorso.



Coronavirus, con un nuovo aumento dei casi il sistema ospedaliero avrebbe una tenuta di non oltre due mesi". L'allarme dal segretario Anaao-Assomed.

