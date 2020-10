Coronavirus | immunologo Minelli | ' con nuovi blocchi ricadute su malati cronici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Un nuovo blocco, quale di fatto si va disegnando, non può non avere, oltre che sulla salute psichica della gente, anche e soprattutto sulla gestione delletà, ambito nel quale la pandemia di Covid-19 ha fatto sentire e continua a far sentire più o meno direttamente i suoi effetti. Risulta che, negli ultimi mesi, le visite dedicate aisiano sensibilmente diminuite con conseguente riduzione di nuove diagnosi e di aggiornamenti clinici su quadri patologici già diagnosticati e in follow-up". Lo sottolinea l'Adnkronos Salute Mauro, specialista in Immunologia clinica e Allergologia, docente di Igiene generale e applicata all'UniPegaso e referente per il Sud Italia della Fondazione medicina personalizzata, ...