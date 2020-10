Coronavirus | immunologa Viola | “Senza didattica a distanza e con poco smart working ci sarà il caos dei trasporti”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Se molti dei punti toccati dal Dpcm sono certamente utili, altri avranno una efficacia relativa e altri ancora mi lasciano perplessa. Ma la formula magica non c’è e capisco quanto sia difficile coniugare esigenze sanitarie, politiche, sociali e di diritto. Però ci sono dei punti che non sono stati toccati e che invece, per la loro criticità, vale la pena ricordare. Uno di questi è certamente quello dei trasporti. Come ripeto sin da marzo, i trasporti sono un nodo cruciale perché la mascherina non ci può proteggere nelle condizioni di forte assembramento che abbiamo visto nei tram e nelle metropolitane“. E’ il commento, al nuovo Dpcm varato dal Governo, dell’Antonellaordinaria di Patologia generale del Dipartimento di Scienze Biomediche ...