Coronavirus | il virologo Crisanti | “Con i tamponi rapidi si perdono il 35% dei positivi”

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Se ivengono usati in comunità, come in una scuola o una fabbrica, va benissimo. Se c’è trasmissione virale, riesco ad identificare alcuni positivi ma so che c’è trasmissione e devo approfondire”. Lo afferma ilAndreain collegamento con ‘L’aria che tira’ su La7. “Il tampone rapido non è lo strumento per fare sorveglianza e prevenzione. Lascia passare il 30-35% dei casi positivi, li identifica come negativi. Il tampone molecolare, se effettuato in maniera corretta, ha affidabilità elevatissima“, aggiunge. “Inghilterra e Germania fanno più, ma conta il criterio con cui vengono eseguiti. E’ importante che siano inseriti in un sistema di sorveglianza ...