Coronavirus, il record di quasi 600 casi spaventa il Lazio. Ospedali oltre la capienza. Positivo anche il capo di gabinetto di Zingaretti (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Coronavirus spaventa Roma e il Lazio con il record assoluto di contagi dall’inizio dell’epidemia e i reparti Covid degli Ospedali oltre il limiti della capienza. E la positività al Covid-19 del capo di cabinetto di Nicola Zingaretti crea nuovi motivi di preoccupazione negli uffici regionali. Fra i 579 nuovi positivi registrati oggi in Regione – ben 201 soltanto nella Capitale – c’è anche Albino Ruberti, braccio destro del governatore e segretario nazionale del Pd. “Sono risultato Positivo al tampone rapido, ma asintomatico. Mi sono subito messo in isolamento e ora aspetto l’esito degli altri accertamenti”, ha spiegato l’ex presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) IlRoma e ilcon ilassoluto di contagi dall’inizio dell’epidemia e i reparti Covid degliil limiti della. E la positività al Covid-19 deldi cabinetto di Nicolacrea nuovi motivi di preoccupazione negli uffici regionali. Fra i 579 nuovi positivi registrati oggi in Regione – ben 201 soltanto nella Capitale – c’èAlbino Ruberti, braccio destro del governatore e segretario nazionale del Pd. “Sono risultatoal tampone rapido, ma asintomatico. Mi sono subito messo in isolamento e ora aspetto l’esito degli altri accertamenti”, ha spiegato l’ex presidente ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Russia record di morti e infezioni. In #Belgio contagi +79% in una settimana. #Olanda va verso la… - petergomezblog : #Coronavirus, Scozia chiude tutti i locali per 2 settimane. Più di 14mila casi in Uk, oltre 10mila in Spagna. Recor… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 3.678 nuovi casi: mai così tanti contagi da metà aprile | Record di oltre 125mila tamponi… - fattoquotidiano : Coronavirus, il record di quasi 600 casi spaventa il Lazio. Ospedali oltre la capienza. Positivo anche il capo di g… - SilviaTwister : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, i nuovi contagi sono 585, i decessi 3. Balzo dei pazienti in terapia intensiva (+8), dei ricover… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus, record in Europa: oltre 123mila nuovi casi. Boom in Belgio, calo in Germania QUOTIDIANO.NET Covid: il punto in Abruzzo

Ben 146 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime ore. Si tratta del dato più alto dopo il record regionale di 160 casi registrati lo scorso 29 marzo. Sono emersi da un numero reco ...

Coronavirus, in Italia 5.901 nuovi casi e 41 morti in 24 ore

Milano, 13 ott. (askanews) - Continua a crescere la curva epidemica in Italia: sono 5.901 i casi nelle ultime 24 ore, ieri erano 4.619, con ...

Ben 146 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime ore. Si tratta del dato più alto dopo il record regionale di 160 casi registrati lo scorso 29 marzo. Sono emersi da un numero reco ...Milano, 13 ott. (askanews) - Continua a crescere la curva epidemica in Italia: sono 5.901 i casi nelle ultime 24 ore, ieri erano 4.619, con ...