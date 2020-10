Coronavirus, il prof. Antonio Pesenti: “I giovani dovrebbero rinunciare subito all’happy hour. Milano ora ha i guai maggiori” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Milano, fra le città lombarde, oggi ha i guai maggiori. Sei mesi fa la metropoli è stata risparmiata da quello che è accaduto a Bergamo. Ma ora rischia un gravissimo problema sanitario perché allora per curare i malati gravi Covid (a Bergamo, Brescia e Lodi) abbiamo usato tutte le terapie intensive regionali”. Così Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di Rianimazione del Policlinico e coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, mette in guardia, in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘, sulle conseguenze dell’aumento dei contagi che si sta registrando nel capoluogo lombardo. “Parlo da cittadino: i giovani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “, fra le città lombarde, oggi ha imaggiori. Sei mesi fa la metropoli è stata risparmiata da quello che è accaduto a Bergamo. Ma ora rischia un gravissimo problema sanitario perché allora per curare i malati gravi Covid (a Bergamo, Brescia e Lodi) abbiamo usato tutte le terapie intensive regionali”. Così, direttore del dipartimento di Rianimazione del Policlinico e coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza, mette in guardia, in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘, sulle conseguenze dell’aumento dei contagi che si sta registrando nel capoluogo lombardo. “Parlo da cittadino: i...

Il gruppo di lavoro, deliberato recentemente dall’Ordine degli Psicologi della Campania, ha l’obiettivo di fornire una risposta efficace e competente sul tema dell’emergenza. La professoressa Cicchell ...

In Valle d’Aosta sono ormai in 600 gli studenti, i docenti e il personale amministrativo sottoposti a isolamento fiduciario, ed è paralisi ...

