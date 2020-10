Coronavirus, il presidente degli anestesisti rianimatori: «Ricoveri gravi in esponenziale aumento» (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)C’era da aspettarselo. All’aumento dei contagi, s’è detto nelle settimane scorse, seguirà un fisiologico aumento dei Ricoveri gravi. Quel momento sembra essere arrivato: secondo Alessandro Vergallo, presidente nazionale di Arioi-Emac – l’associazione di anestesisti rianimatori ospedalieri italiani -, stiamo assistendo in Italia una «iniziale curva esponenziale» di casi di pazienti Covid-19 portati in rianimazione. Iniziale, certo. La situazione non è comparabile a quella di marzo, visto che in tutto il Paese i posti occupati sono il 7,4%, con un tasso di saturazione al 9,3% contro il 52% del 20 marzo. Ma quello che vediamo oggi ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)C’era da aspettarselo. All’dei contagi, s’è detto nelle settimane scorse, seguirà un fisiologicodei. Quel momento sembra essere arrivato: secondo Alessandro Vergallo,nazionale di Arioi-Emac – l’associazione diospedalieri italiani -, stiamo assistendo in Italia una «iniziale curva» di casi di pazienti Covid-19 portati in rianimazione. Iniziale, certo. La situazione non è comparabile a quella di marzo, visto che in tutto il Paese i posti occupati sono il 7,4%, con un tasso di saturazione al 9,3% contro il 52% del 20 marzo. Ma quello che vediamo oggi ...

