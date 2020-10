Coronavirus, il nuovo decreto di Conte: cene a casa solo con 6 amici e la mascherina (Di martedì 13 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto del presidente del consiglio (Dpcm) contro la diffusione del Coronavirus: vale 30 giorni. Scattano una serie di nuove regole. Niente calcetto e basket L’obiettivo del governo è arginare il dilagare dei contagi: ogni giorno in Italia si registrano 4-5 mila nuovi casi di positività al Sars-CoV-2. Fra le principali novità del Dpcm la sospensione degli sport di contatto, come il calcetto o il basket, a livello amatoriale. Le palestre restano aperte. Gli stessi sport di contatto restano consentiti a livello dilettantistico per le società che mettono in atto protocolli anti-Covid. Stop anche a gite scolastiche, attività didattiche fuori sede e gemellaggi. Divieto di sosta davanti ai locali dopo le ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020) Giuseppeha firmato ildel presidente del consiglio (Dpcm) contro la diffusione del: vale 30 giorni. Scattano una serie di nuove regole. Niente calcetto e basket L’obiettivo del governo è arginare il dilagare dei contagi: ogni giorno in Italia si registrano 4-5 mila nuovi casi di positività al Sars-CoV-2. Fra le principali novità del Dpcm la sospensione degli sport di contatto, come il calcetto o il basket, a livello amatoriale. Le palestre restano aperte. Gli stessi sport di contatto restano consentiti a livello dilettantistico per le società che mettono in atto protocolli anti-Covid. Stop anche a gite scolastiche, attività didattiche fuori sede e gemellaggi. Divieto di sosta davanti ai locali dopo le ...

SkyTG24 : Il #coronavirus può sopravvivere fino a 28 giorni sugli smartphone e le banconote. È quanto emerge dai risultati di… - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Brasile, marea umana per l'inaugurazione di un grande magazzino a Belem. Il coronavirus non ha fermato cent… - rossella266 : RT @ilpost: Cosa prevede il nuovo DPCM - emergency_live : Coronavirus, approvato il nuovo Dpcm: ecco il testo e tutti i provvedimenti decisi -