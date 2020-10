Coronavirus: il calciatore Daniele Bonera del Milan è positivo (Di martedì 13 ottobre 2020) Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Stefano Pioli, positivo al Covid. Lo rende noto il Milan in un comunicato. “In seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera – si legge nella nota – oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”.L'articolo Coronavirus: il calciatore Daniele Bonera del Milan è positivo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020), collaboratore tecnico di Stefano Pioli,al Covid. Lo rende noto ilin un comunicato. “In seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esitoal Covid-19;– si legge nella nota – oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”.L'articolo: ildelMeteoWeb.

OdeonZ__ : Roma, Diawara positivo al Coronavirus: 'Ma mi sento bene' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Brutte notizie in casa #Roma: #Diawara positivo al #Coronavirus - sportli26181512 : Roma, Diawara positivo al Coronavirus: 'Ma mi sento bene': Roma, Diawara positivo al Coronavirus: 'Ma mi sento bene… - teladoiotokyo : Coronavirus ? AS Roma: Diawara positivo: Amadou Diawara, calciatore dell'AS Roma, è risultato positivo al Coronavir… - Gazzetta_it : Brutte notizie in casa #Roma: #Diawara positivo al #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calciatore Coronavirus, calciatore positivo a Greve: squadra in quarantena Corriere della Sera Mantovani: "Siamo nel secondo tempo della partita Covid, tenere alta la guardia"

AGI - La battaglia contro il coronavirus "è come una partita di calcio: c'e' stato un primo tempo in cui abbiamo sofferto molto; la primavera e l'estate, com'era prevedibile per tutti i coronavirus e ...

Milan | Bonera dello staff tecnico positivo al Covid: le sue condizioni

Ora è in isolamento C’è un positivo al Coronavirus anche in casa Milan ... La squadra nerazzurra è alle prese con molti casi di calciatori positivi, che probabilmente salteranno la stracittadina.

AGI - La battaglia contro il coronavirus "è come una partita di calcio: c'e' stato un primo tempo in cui abbiamo sofferto molto; la primavera e l'estate, com'era prevedibile per tutti i coronavirus e ...Ora è in isolamento C’è un positivo al Coronavirus anche in casa Milan ... La squadra nerazzurra è alle prese con molti casi di calciatori positivi, che probabilmente salteranno la stracittadina.