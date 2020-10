Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: nuovo “boom” di positivi ma il 94% è asintomatico, Lombardia la Regione più colpita [DATI] (Di martedì 13 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 41 morti, 1.428 guariti e 5.901 nuovi casi su 112.544 tamponi. oggi è risultato positivo il 5,24% dei tamponi effettuati, in linea con il dato degli ultimi giorni. oggi le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono Lombardia (1.080), Campania (635), Piemonte (585), Lazio (579), Toscana (480), Liguria (447), Emilia Romagna (341) e Sicilia (334). Anche oggi la Calabria, con 44 nuovi positivi, è la Regione con il più basso aumento di nuovi casi rispetto al giorno precedente in rapporto alla popolazione residente. Il bilancio aggiornato ad oggi in ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 41 morti, 1.428 guariti e 5.901 nuovi casi su 112.544 tamponi.è risultato positivo il 5,24% dei tamponi effettuati, in linea con il dato degli ultimi giorni.le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono(1.080), Campania (635), Piemonte (585), Lazio (579), Toscana (480), Liguria (447), Emilia Romagna (341) e Sicilia (334). Anchela Calabria, con 44 nuovi, è lacon il più basso aumento di nuovi casi rispetto al giorno precedente in rapporto alla popolazione residente. Il bilancio aggiornato adin ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - Corriere : In Italia 5.901 nuovi casi (con oltre 112mila tamponi) e 41 morti - Corriere : In Italia 5.901 nuovi casi (con oltre 112mila tamponi) e 41 morti - MeteoWeb_eu : #Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: nuovo 'boom' di positivi ma il 94% è asintomatico, #Lombardia la Reg… - mcdellamico : RT @uslnordovest: #Bollettino #Coronavirus #13ottobre: 146 nuovi casi ?? APUANE: 22 ?? LUNIGIANA: 6 ?? P. LUCCA: 8 ?? V. SERCHIO: 23 ?? P… -