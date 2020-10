Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Repubblica Ceca e Olanda chiudono bar e ristoranti. Positiva Alessia Marcuzzi – LIVE (Di martedì 13 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia22.50 – Alessia Marcuzzi Positiva al Coronavirus Alessia Marcuzzi Positiva al Coronavirus. Salta la diretta in studio nella puntata de Le Iene. 22.10 – L’Olanda chiude bar e ristoranti Nuove misure restrittive in Olanda. Chiusi bar e ristoranti per cercare di fermare l’epidemia. 18.28 – Belluno, primario in corsia con i ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia22.50 –alal. Salta la diretta in studio nella puntata de Le Iene. 22.10 – L’chiude bar eNuove misure restrittive in. Chiusi bar eper cercare di fermare l’epidemia. 18.28 – Belluno, primario in corsia con i ...

