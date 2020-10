Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Lo schema si ripete. Ci vuole coscienza individuale o rischiamo di pagare un conto salato» (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre) Secondo il bollettino di oggi, distribuito dalla Protezione civile, la pandemia da Coronavirus ha fatto registrare un nuovo peggioramento. Sono infatti stati sfiorati i 6.000 nuovi casi positivi: 5.901 di preciso. Si tratta del numero più alto dal 28 marzo quando il Paese aveva registrato un incremento di 5.976 positivi. In testa, nella classifica delle Regioni con più casi, troviamo la Lombardia (+1.080) che registra l’aumento più grande, seguita dalla Campania (+635) e dal Piemonte (+585). Sono +41 le nuove vittime (ieri erano 39). In 514 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Come spiega il matematico Giovanni Sebastiani, «questo è uno schema che si ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre) Secondo il bollettino di oggi, distribuito dalla Protezione civile, la pandemia daha fatto registrare un nuovo peggioramento. Sono infatti stati sfiorati i 6.000 nuovi casi positivi: 5.901 di preciso. Si tratta del numero più alto dal 28 marzo quando il Paese aveva registrato un incremento di 5.976 positivi. In testa, nella classifica delle Regioni con più casi, troviamo la Lombardia (+1.080) che registra l’aumento più grande, seguita dalla Campania (+635) e dal Piemonte (+585). Sono +41 le nuove vittime (ieri erano 39). In 514 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Come spiega ilGiovanni, «questo è unoche si ...

