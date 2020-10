Coronavirus, Gran Bretagna: “Boris Johnson ha ignorato gli scienziati che volevano un nuovo lockdown” (Di martedì 13 ottobre 2020) Boris Johnson avrebbe ignorato il parere del comitato tecnico scientifico per le emergenze (Sage), che tre settimane fa suggeriva di adottare un cosiddetto ‘circuit-breaker’, un lockdwon breve, per abbassare l’incidenza dei contagi da Coronavirus. Il Sage, riportano i media britannici, in un documento del 21 settembre affermava che “occorrerà adottare un pacchetto di interventi per prevenire questa crescita esponenziale dei casi”. Il comitato ammoniva inoltre che se le scuole fossero rimaste aperte sarebbe stato necessario adottare altre misure. I provvedimenti consigliati comprendevano, oltre al lockdown ‘breve’, un incremento dello smartworking e la chiusura di pub, ristoranti, palestre ed altri esercizi. Ieri, il premier britannico ha escluso al momento il ricorso ad un ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Borisavrebbeil parere del comitato tecnico scientifico per le emergenze (Sage), che tre settimane fa suggeriva di adottare un cosiddetto ‘circuit-breaker’, un lockdwon breve, per abbassare l’incidenza dei contagi da. Il Sage, riportano i media britannici, in un documento del 21 settembre affermava che “occorrerà adottare un pacchetto di interventi per prevenire questa crescita esponenziale dei casi”. Il comitato ammoniva inoltre che se le scuole fossero rimaste aperte sarebbe stato necessario adottare altre misure. I provvedimenti consigliati comprendevano, oltre al lockdown ‘breve’, un incremento dello smartworking e la chiusura di pub, ristoranti, palestre ed altri esercizi. Ieri, il premier britannico ha escluso al momento il ricorso ad un ...

