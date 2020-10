**Coronavirus: Fontana, 'male Dpcm, ignorati trasporto pubblico e scuola'** (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ott. (Adnkronos) - "Nel leggere, finalmente, il Dpcm, prendo atto con rammarico che non vengono affrontati temi fondamentali come la didattica a distanza per le classi superiori e l'affollamento dei mezzi pubblici, laddove l'inizio delle scuole e la mobilità pubblica si sono rivelati due degli aspetti che più hanno influenzato l'aumento della curva epidemiologica". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver preso atto della versione finale del Dpcm del governo. "Verifico - aggiunge Fontana - che poco o nulla è stato recepito dal confronto tra i governatori dal quale erano emerse numerose osservazioni e richieste di miglioramento. Il provvedimento adottato dal governo, nella versione finale, risulta essere confuso, contraddittorio e in molte ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ott. (Adnkronos) - "Nel leggere, finalmente, il, prendo atto con rammarico che non vengono affrontati temi fondamentali come la didattica a distanza per le classi superiori e l'affollamento dei mezzi pubblici, laddove l'inizio delle scuole e la mobilità pubblica si sono rivelati due degli aspetti che più hanno influenzato l'aumento della curva epidemiologica". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio, dopo aver preso atto della versione finale deldel governo. "Verifico - aggiunge- che poco o nulla è stato recepito dal confronto tra i governatori dal quale erano emerse numerose osservazioni e richieste di miglioramento. Il provvedimento adottato dal governo, nella versione finale, risulta essere confuso, contraddittorio e in molte ...

LegaSalvini : LA 'RIVINCITA' DI #FONTANA: L'OSPEDALE COVID IN FIERA APERTO AI MALATI DI ALTRE REGIONI - RegLombardia : #LNews #coronavirus i #contagi stanno aumentando. @attilio_fontana: mi appello soprattutto ai #giovani: chiedo più… - SoniaLaVera : RT @Signorasinasce: #De Luca, costi record in #Campania per i ricoveri da coronavirus: il confronto con la #Lombardia di #Fontana. I dati s… - seaern : RT @Signorasinasce: #De Luca, costi record in #Campania per i ricoveri da coronavirus: il confronto con la #Lombardia di #Fontana. I dati s… - Acmor3 : RT @Signorasinasce: #De Luca, costi record in #Campania per i ricoveri da coronavirus: il confronto con la #Lombardia di #Fontana. I dati s… -