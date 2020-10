Coronavirus, ecco il nuovo Dpcm integrale: cosa cambia, scarica il pdf (Di martedì 13 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm è stato firmato nella tarda serata di ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, con le nuove misure per il contrasto al contagio da Coronavirus: previsto il divieto di feste private, una stretta sulla movida, la mascherina obbligatoria al chiuso e all’aperto, stop a gite scolastiche e no a sport di contatto. Le misure contenute nel Dpcm licenziato dopo il parere positivo del Comitato tecnico-scientifico e dopo essere stato sottoposto alle Regioni, saranno valide per i prossimi trenta giorni. Conte firma il Dpcm: click qui per il pdf con le nuove misureL'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilè stato firmato nella tarda serata di ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, con le nuove misure per il contrasto al contagio da: previsto il divieto di feste private, una stretta sulla movida, la mascherina obbligatoria al chiuso e all’aperto, stop a gite scolastiche e no a sport di contatto. Le misure contenute nellicenziato dopo il parere positivo del Comitato tecnico-scientifico e dopo essere stato sottoposto alle Regioni, saranno valide per i prossimi trenta giorni. Conte firma il: click qui per il pdf con le nuove misureL'articolo MeteoWeb.

