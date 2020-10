Coronavirus e Hiv: “Nessun collegamento terapeutico tra le due “pandemie gemelle”, né per contagi né per conseguenze” (Di martedì 13 ottobre 2020) L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto serie ed evidente ripercussioni anche sul fronte della sanità pubblica e sulla battaglia contro altre malattie, specie quelle croniche. E, di conseguenza, anche sul fronte delle malattie sessualmente trasmissibili. Parlando dell’HIV, dagli USA e a livello globale, studi scientifici e sondaggi hanno dimostrato una riduzione significativa di accesso ai test, nonostante sia stato comunque mantenuto l’accesso ai servizi. Una situazione analoga, sebbene non esistono al momento studi specifici e dati ufficiali a riguardo, potrebbe avvenire in Italia. COME IL COVID19 HA INFLUENZATO LA LOTTA CONTRO L’HIV – “Non siamo ancora in grado di sapere se l’impatto della pandemia da COVID19 abbia comportato conseguenze nell’assistenza alle persone con HIV – dichiara il Prof. Andrea Antinori, ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto serie ed evidente ripercussioni anche sul fronte della sanità pubblica e sulla battaglia contro altre malattie, specie quelle croniche. E, di conseguenza, anche sul fronte delle malattie sessualmente trasmissibili. Parlando dell’HIV, dagli USA e a livello globale, studi scientifici e sondaggi hanno dimostrato una riduzione significativa di accesso ai test, nonostante sia stato comunque mantenuto l’accesso ai servizi. Una situazione analoga, sebbene non esistono al momento studi specifici e dati ufficiali a riguardo, potrebbe avvenire in Italia. COME IL COVID19 HA INFLUENZATO LA LOTTA CONTRO L’HIV – “Non siamo ancora in grado di sapere se l’impatto della pandemia da COVID19 abbia comportato conseguenze nell’assistenza alle persone con HIV – dichiara il Prof. Andrea Antinori, ...

salutedomani : CORONAVIRUS COVID-19 HA INFLUENZATO LA LOTTA ALL' HIV? CONGRESSO #ICAR2020 - salutedomani : CORONAVIRUS COVID-19 HA INFLUENZATO LA LOTTA ALL' HIV? CONGRESSO #ICAR2020 - salutedomani : #CORONAVIRUS COVID-19 HA INFLUENZATO LA LOTTA ALL' #HIV? CONGRESSO #ICAR2020: L'emergenza… - antoniocaperna : CORONAVIRUS COVID-19 HA INFLUENZATO LA LOTTA ALL' HIV? CONGRESSO #ICAR2020 - salutedomani : CORONAVIRUS COVID-19 HA INFLUENZATO LA LOTTA ALL' HIV? CONGRESSO #ICAR2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Hiv Coronavirus e Hiv: “Nessun collegamento terapeutico tra le due “pandemie gemelle”, né p ... Meteo Web "Ecco perché si possono liberare i positivi"

L’infettivologo: dopo dieci giorni un asintomatico può riprendere la sua vita senza rischio di contagiare altre persone ...

I 10 virus e infezioni più pericolose della storia dell’uomo

Vediamo, in quest'articolo, quali sono i 10 virus e infezioni più pericolose della storia dell'uomo. L'attuale pandemia di coronavirus, ormai da quasi un ...

L’infettivologo: dopo dieci giorni un asintomatico può riprendere la sua vita senza rischio di contagiare altre persone ...Vediamo, in quest'articolo, quali sono i 10 virus e infezioni più pericolose della storia dell'uomo. L'attuale pandemia di coronavirus, ormai da quasi un ...