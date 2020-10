Coronavirus, Di Maio: “Escluso lockdown, l’Italia non può permetterselo. Possibili chiusure mirate ma lavoriamo per evitarle” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Io escludo un lockdown, anche perché l’Italia non può permettersi un lockdown“. Lo dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi a Bruxelles per una serie di incontri istituzionali, dopo il Consiglio Affari Generali di ieri a Lussemburgo. “Stiamo lavorando – continua Di Maio – anticipando delle misure, come quelle del Dpcm, proprio per evitare qualsiasi tipo di lockdown. Poi ci possono essere lockdown mirati, in alcune zone, come ha detto il presidente del Consiglio, ma anche quelli potremo scongiurarli se lavoriamo, in queste ore, a chiedere più responsabilità e ad evitare situazioni di assembramento che possono mettere a repentaglio la vita dei cittadini. Per questo abbiamo fatto interventi ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) “Io escludo un, anche perché l’Italia non può permettersi un“. Lo dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di, oggi a Bruxelles per una serie di incontri istituzionali, dopo il Consiglio Affari Generali di ieri a Lussemburgo. “Stiamo lavorando – continua Di– anticipando delle misure, come quelle del Dpcm, proprio per evitare qualsiasi tipo di. Poi ci possono esseremirati, in alcune zone, come ha detto il presidente del Consiglio, ma anche quelli potremo scongiurarli se, in queste ore, a chiedere più responsabilità e ad evitare situazioni di assembramento che possono mettere a repentaglio la vita dei cittadini. Per questo abbiamo fatto interventi ...

SkyTG24 : Coronavirus, Di Maio: 'L'Italia non può permettersi un nuovo lockdown' - fanpage : Di Maio: “Dire che l’Italia è ‘sotto dittatura sanitaria’ è da brividi” - JOEtb57 : RT @formichenews: Gas e accordi di pace. L’agenda del primo viaggio di Di Maio in Israele ?? La Farnesina sta preparando (coronavirus perm… - lazzaro14 : RT @ilgiornale: L'annuncio di Luigi Di Maio: 'Le prime dosi entro la fine del 2020'. Ma il commissario Arcuri frena: 'Non sappiamo quando a… - infoitsalute : CORONAVIRUS: VACCINO, per il Ministro Di Maio Siamo Vicini al TRAGUARDO. Ecco QUANDO Saranno Disponibili le Prime D… -