Coronavirus: dallo sport alle feste, cosa si può fare e cosa no nei prossimi 30 giorni con il nuovo Dpcm (Di martedì 13 ottobre 2020) Obiettivo: rimettere la curva dei contagi sotto controllo. Numero chiuso ai ricevimenti dal battesimo ai fiori d’arancio. No alle feste private, in casa non più di sei persone Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 ottobre 2020) Obiettivo: rimettere la curva dei contagi sotto controllo. Numero chiuso ai ricevimenti dal battesimo ai fiori d’arancio. Noprivate, in casa non più di sei persone

Cresce il numero di studenti in quarantena per contatti esterni alla scuola. Tanti sono in attesa dei tamponi per essere sicuri di poter tornare sui banchi ...

Partite dilettanti con una "fetta" di pubblico

Il pubblico può tornare sugli spalti degli impianti sportivi dilettantistici e giovanili. La conferma arriva dall’ultimo decreto legge, emanato a poche ore da un turno di campionato disputato a porte ...

