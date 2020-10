Coronavirus, Conte sul nuovo Dpcm: “Con questi sacrifici potremo affrontare questa nuova fase: impegno a non adottare misure più severe di quelle necessarie a mantenere sotto controllo il contagio” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Siamo convinti che con questi sacrifici e rispettando queste misure potremo affrontare questa nuova fase: l’obiettivo e’ evitare di far piombare il Paese in un nuovo lockdown generalizzato“. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi parlando del nuovo Dpcm. Per quanto riguarda l’economia, “stiamo recuperando terreno, dobbiamo continuare a correre. E per tutelare l’economia e la salute” dobbiamo rispettare queste nuove misure. Conte ha ricordato in sintesi quali sono le nuove misure. “Dell’obbligo di portare con ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) “Siamo convinti che cone rispettando queste: l’obiettivo e’ evitare di far piombare il Paese in unlockdown generalizzato“. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppein conferenza stampa a Palazzo Chigi parlando del. Per quanto riguarda l’economia, “stiamo recuperando terreno, dobbiamo continuare a correre. E per tutelare l’economia e la salute” dobbiamo rispettare queste nuoveha ricordato in sintesi quali sono le nuove. “Dell’obbligo di portare con ...

