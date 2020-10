Coronavirus, Conte ha firmato il Dpcm ottobre: quali sono le nuove misure (Di martedì 13 ottobre 2020) In queste ore il premier Giuseppe Conte avrebbe posto la propria firma sul nuovo Dpcm sull’emergenza sanitaria. Da diversi giorni ormai si parla dell’approvazione del Dpcm ottobre da parte del governo. L’approvazione del nuovo decreto era attesa per la scorsa settimana, ma l’esecutivo si è preso qualche giorno in più per stilare delle misure che … Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) In queste ore il premier Giuseppeavrebbe posto la propria firma sul nuovosull’emergenza sanitaria. Da diversi giorni ormai si parla dell’approvazione delda parte del governo. L’approvazione del nuovo decreto era attesa per la scorsa settimana, ma l’esecutivo si è preso qualche giorno in più per stilare delleche …

