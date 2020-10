Coronavirus, contagio bis per un giovane paziente americano: paura per possibili ricadute (Di martedì 13 ottobre 2020) L’uomo, un 25enne residente negli Stati Uniti, ha dovuto affrontare un secondo contagio molto più aggressivo del primo Ad un passo dalla creazione del vaccino, rimango fermi i dubbi sull’immunità “spontanea” che dovrebbe sorgere dopo aver contratto il covid-19: iniziano a comparire, infatti, pochi ma differenti casi di pazienti infettati che hanno una seconda ricaduta … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 13 ottobre 2020) L’uomo, un 25enne residente negli Stati Uniti, ha dovuto affrontare un secondomolto più aggressivo del primo Ad un passo dalla creazione del vaccino, rimango fermi i dubbi sull’immunità “spontanea” che dovrebbe sorgere dopo aver contratto il covid-19: iniziano a comparire, infatti, pochi ma differenti casi di pazienti infettati che hanno una seconda ricaduta … L'articolo NewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il governo spinge sullo #smartworking, lavoro da casa al 70% per la pubblica amministrazione. Obietti… - fanpage : I mezzi pubblici non sono veicoli significativi di contagio del coronavirus. A stabilirlo è il Comitato tecnico sci… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di conteni… - xiaozhaning : “i mezzi pubblici, così come le scuole, non sono veicoli significativi di contagio del coronavirus” casa mia invece… - mixc7 : RT @fanpage: I mezzi pubblici non sono veicoli significativi di contagio del coronavirus. A stabilirlo è il Comitato tecnico scientifico ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagio Coronavirus nel mondo: in Cina tre milioni di tamponi in un giorno nella città di Qingdao La Repubblica Coronavirus, tutto quello che è vietato col nuovo dpcm

Le nuove misure saranno valide fino all'11 novembre. Ma se la situazione contagi dovesse ulteriormente aggravarsi saranno prese altre misure. Nel frattempo ecco cosa gli italiani sono chiamati a fare ...

Landriano, due i bambini contagiati: elementare e materna chiuse 2 giorni

Landriano. Il figlio ha accusato i primi sintomi: febbre, tosse, difficoltà a respirare. La mamma ha subito allertato il medico, e un tampone ha confermato la diagnosi Covid-19. Il caso si è presentat ...

