Coronavirus, Chiellini: “il calcio non si può fermare, finire il Campionato sarà nostra vittoria. Ronaldo sta benissimo, sta prendendo il sole” (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel calcio al tempo del Coronavirus i risultati che piu’ fanno preoccupare sono quelli dei tamponi. Ben prima del caso di ‘falso positivo’ di Stephan El Shaarawy che ha agitato la Nazionale, la Serie A ha scoperto il rischio di diventare un ‘Campionato falsato’ dopo la partita non disputata fra Juventus e Napoli. “Andiamo incontro a mesi difficili, e questo lo sappiamo – ha osservato il difensore juventino Giorgio Chiellini, dal ritiro azzurro di Bergamo -. So gia’ che chiunque vinca si parlera’ di torneo falsato, ma la verita’ e’ che sara’ importante arrivare fino alla fine. Quest’anno la vera vittoria di tutti e’ riuscire a finire il Campionato, il risultato sportivo e’ ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Nelal tempo deli risultati che piu’ fanno preoccupare sono quelli dei tamponi. Ben prima del caso di ‘falso positivo’ di Stephan El Shaarawy che ha agitato la Nazionale, la Serie A ha scoperto il rischio di diventare un ‘falsato’ dopo la partita non disputata fra Juventus e Napoli. “Andiamo incontro a mesi difficili, e questo lo sappiamo – ha osservato il difensore juventino Giorgio, dal ritiro azzurro di Bergamo -. So gia’ che chiunque vinca si parlera’ di torneo falsato, ma la verita’ e’ che sara’ importante arrivare fino alla fine. Quest’anno la veradi tutti e’ riuscire ail, il risultato sportivo e’ ...

Mediagol : #Italia-Olanda, #Chiellini: “Tutto sulla positività di CR7. Coronavirus? Ci aspettano mesi difficili” - Mediagol : #Italia-Olanda, Chiellini: 'Tutto sulla positività di CR7. Coronavirus? Ci aspettano mesi difficili' - sportli26181512 : Chiellini: 'Campionato falsato dal coronavirus, ma non possiamo fermarci': Giorgio Chiellini dice la sua sul corona… - ilriformista : Nazionale, #ElShaarawy positivo. Chiellini: “#CristianoRonaldo? Sta bene, prende il sole” #coronavirus #Ronaldo… - sportli26181512 : Juve, Ronaldo e altri cinque big aspettano i tamponi per andare in nazionale: L'asso portoghese, Bonucci, Chiellini… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Chiellini Coronavirus, Chiellini: “il calcio non si può fermare, finire il Campionato sarà nostra vittoria. ... Meteo Web Dopo Ronaldo, primo caso fra gli azzurri: El Shaarawy positivo al Covid

Primo caso di positività al Coronavirus tra gli azzurri della nazionale ... importante arrivare fino alla fine": lo ha detto Giorgio Chiellini, dal ritiro della nazionale, dopo le notizie della ...

Covid: tra azzurri positivo El Shaarawy: ‘Ma carica bassa’

Un caso di positivita’ al Coronavirus anche tra gli azzurri della nazionale di Roberto Mancini: lo ha annunciato il medico della nazionale, Andrea Ferretti, alla vigilia della partita con l’Olanda. Si ...

Primo caso di positività al Coronavirus tra gli azzurri della nazionale ... importante arrivare fino alla fine": lo ha detto Giorgio Chiellini, dal ritiro della nazionale, dopo le notizie della ...Un caso di positivita’ al Coronavirus anche tra gli azzurri della nazionale di Roberto Mancini: lo ha annunciato il medico della nazionale, Andrea Ferretti, alla vigilia della partita con l’Olanda. Si ...