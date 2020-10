Coronavirus | brusco aumento malati Covid in Abruzzo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 ottobre 2020) L'Aquila - Repentino incremento del numero dei pazienti ricoverati negli ospedali abruzzesi a causa del-19: nel giro di due settimane sono più che raddoppiati, con undel 140% circa. Lo scorso 28 settembre erano 62, oggi sono 148. Tra questi, undici le persone ricoverate in terapia intensiva, inrispetto alle quattro di due settimane fa (+175%). In poche ore - nel giorno in cui l', con 117 nuovi positivi, registra uno dei dati peggiori dall'inizio dell'emergenza - i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva sono aumentati di 21 unità, passando dai 116 di ieri ai 137 di oggi. Inanche il numero delle persone intubate in rianimazione che crescono di tre unità e passano dalle otto di ieri alle undici di oggi. Dopo la tregua estiva - ...