Coronavirus, Boccia: “Le mascherine? Come il casco sul motorino. Contrario alla didattica a distanza, studenti devono andare a scuola” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Le mascherine consideriamole Come il casco sul motorino, mettiamole sempre”. Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, dopo il confronto con le Regioni e il varo del nuovo decreto con l’aggiornamento delle norme anti-contagio, torna a ribadire la necessità di indossare i dispositivi di protezione individuale in ogni contesto quotidiano. Specie di fronte all’aumento dei casi registrato nelle scorse settimane. Ma sull’ipotesi di arrivare a un nuovo lockdown, assicura: “Quello è uno scenario possibile se stiamo fermi. Ma noi non stiamo fermi. Abbiamo sempre introdotto misure restrittive e prudenti che avevano Come obiettivo la protezione della salute prima del divertimento e dello svago“. E il governo è pronto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “Leconsideriamoleilsul, mettiamole sempre”. Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco, dopo il confronto con le Regioni e il varo del nuovo decreto con l’aggiornamento delle norme anti-contagio, torna a ribadire la necessità di indossare i dispositivi di protezione individuale in ogni contesto quotidiano. Specie di fronte all’aumento dei casi registrato nelle scorse settimane. Ma sull’ipotesi di arrivare a un nuovo lockdown, assicura: “Quello è uno scenario possibile se stiamo fermi. Ma noi non stiamo fermi. Abbiamo sempre introdotto misure restrittive e prudenti che avevanoobiettivo la protezione della salute prima del divertimento e dello svago“. E il governo è pronto a ...

