Coronavirus, Boccia: "La mascherina deve essere come il casco sul motorino" (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – "Oltre il 75% dei contagi di quest'ultima fase è avvenuta in famiglia o per effetto del tempo libero, non possiamo permettercelo e non sarebbe nemmeno giusto che l'aumento dei contagi fosse determinato dal tempo libero, perciò siamo intervenuti. La raccomandazione delle mascherine anche in casa quando si è con persone non conviventi è una raccomandazione, ma vorrei che fosse chiaro a tutti, la mascherina ormai dobbiamo utilizzarla come il casco sul motorino". Così a Start, su Sky TG24, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia.

