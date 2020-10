Coronavirus | Azzurro positivo agli Europei Junior di ciclismo

il_Giangi : #DiMaio: «#vaccino anti #COVID entro fine anno». Mi ricorda #Fantozzi che diceva di essere stato azzurro di sci per… - Spezia_1906 : ?? Altri tre casi di Coronavirus nel ritiro degli Azzurrini in cui sono anche gli Aquilotti #Maggiore, #Marchizza e… - Airone_Azzurro : RT @ZerounoTv: Coronavirus, Di Maio: “A fine anno arrivano le prime dosi di vaccino” - cn1926it : La Repubblica – La “bolla” del #Napoli sia da esempio per la #SerieA: il metodo azzurro funziona - sportli26181512 : #Napoli, i tamponi alla squadra tutti negativi al Coronavirus: Il nuovo giro di controlli a cui si è sottoposto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Azzurro

Corriere dello Sport.it

a rappresentare la popolazione di un territorio simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la pandemia Covid-19. E, in segno di solidarietà e vicinanza alla città di Bergamo, la curva ...Il club azzurro, però, ha soltanto seguito le disposizioni dell'azienda sanitaria locale che ha impedito alla squadra di partire dopo i due casi nello spogliatoio partenopea. Il Coronavirus non ...