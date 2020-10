Coronavirus: anche Eli Lilly sospende la sperimentazione del vaccino (Di martedì 13 ottobre 2020) Eli Lilly, una delle società sponsorizzate dall’amministrazione Trump che conduce la sperimentazione sul vaccino anti-Covid, ha dovuto sospendere i suoi test clinici, un trattamento che ricorre agli anticorpi, per “possibili preoccupazioni legate alla sicurezza”. Lo riporta il New York Times citando alcune email inviate da funzionari governativi ai ricercatori e alle cliniche interessate. La notizia poche ore dopo la sospensione della sperimentazione di Johnson&Johnson. Il vaccino sperimentale sperimentato da Eli Lilly ricorre all’uso di anticorpi monoclonali. Si tratta – riporta il New York Times – di un trattamento simile a quello sviluppato dalla casa farmaceutica Regeneron alla cui terapia è stato ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Eli, una delle società sponsorizzate dall’amministrazione Trump che conduce lasulanti-Covid, ha dovutore i suoi test clinici, un trattamento che ricorre agli anticorpi, per “possibili preoccupazioni legate alla sicurezza”. Lo riporta il New York Times citando alcune email inviate da funzionari governativi ai ricercatori e alle cliniche interessate. La notizia poche ore dopo la sospensione delladi Johnson&Johnson. Ilsperimentale sperimentato da Eliricorre all’uso di anticorpi monoclonali. Si tratta – riporta il New York Times – di un trattamento simile a quello sviluppato dalla casa farmaceutica Regeneron alla cui terapia è stato ...

