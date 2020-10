Coronavirus, 9 regioni hanno più ricoverati in terapia intensiva oggi che nel giorno del lockdown (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)La recente impennata nei casi di Coronavirus, che da giorni hanno superato la soglia di 5 mila al giorno, ci riporta inevitabilmente ai giorni più bui dell’epidemia. oggi, per esempio, i casi sono stati 5.901: si tratta del numero più alto dal 28 marzo. Naturalmente, ogni confronto con la prima fase dell’epidemia deve tenere conto delle differenze. A partire dal numero di tamponi. Il 28 marzo, per esempio, erano stati fatti circa 35 mila tamponi, circa 77 mila in meno rispetto a oggi. Inoltre, quel giorno morivano in Italia ben 889 persone a causa del Covid e i ricoverati in terapia intensiva erano 3.856. Ma proprio le terapie intensive ci dicono ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)La recente impennata nei casi di, che da giornisuperato la soglia di 5 mila al, ci riporta inevitabilmente ai giorni più bui dell’epidemia., per esempio, i casi sono stati 5.901: si tratta del numero più alto dal 28 marzo. Naturalmente, ogni confronto con la prima fase dell’epidemia deve tenere conto delle differenze. A partire dal numero di tamponi. Il 28 marzo, per esempio, erano stati fatti circa 35 mila tamponi, circa 77 mila in meno rispetto a. Inoltre, quelmorivano in Italia ben 889 persone a causa del Covid e iinerano 3.856. Ma proprio le terapie intensive ci dicono ...

lorepregliasco : 9 regioni hanno più ricoverati in terapia intensiva oggi che il giorno del lockdown #coronavirus - alexbarbera : Abbiamo perso tempo: spesi solo un terzo dei fondi per l’emergenza Covid. Ancora pochi letti in terapia intensiva,… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 9,9% Regioni con i… - Nanoalto : RT @lorepregliasco: 9 regioni hanno più ricoverati in terapia intensiva oggi che il giorno del lockdown #coronavirus - folucar : RT @Antonio_Caramia: #COVID19 #COVID__19 #13ottobre ??% POSITIVI SU CASI TESTATI ??Oggi 8,4% (mai così alto) ??Questa settimana 8,1% ??Pre… -